RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Свитолина победой над белоруской из топ-20 оформила выход в четвертьфинал Уимблдона

Фото: Элина Свитолина вышла на Игу Свентек в следующем раунде (facebook.com/elinasvitolinaofficial)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Викторию Азаренко из Беларуси в четвертом круге Уимблдонского турнира 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2023, женщины, 1/8 финала

Азаренко – Свитолина – 1:2 (6:2, 4:6, 6:7)

В стартовом сете нейтральная белоруска долго не запрягала. Обменявшись набранными на своих подачах пунктами, она быстро захватила инициативу. Азаренко сумела выиграть четыре гейма подряд и только тогда немного расслабилась. Но на первой же "своей" подаче закрыла партию.

На кураже белорусская теннисистка неплохо стартовала и во втором сете. С брейком она создала гандикап (2:0), но быстро растеряла его. Свитолина прибавила в активности и не только выровняла положение, но и заиграла первым номером. В десятом гейме украинка со второй попытки реализовала сет-пойнт и перевела матч в третью партию.

Там Свитолина мощно начала, поведя с брейком 3:0. Впрочем, радоваться было рано. Азаренко ответила своим тройным ударом, так что украинке пришлось начать заново. Борьба была столь ожесточенной, что пришлось играть тай-брейк. Игра пошла в русле "ошибка на ошибку", но крепче нервы оказались у украинки. Она роскошным эйсом завершила матч и впервые в карьере победила белоруску.

В следующем круге соперницей Свитолиной станет Свентек. Первая ракетка мира в напряженном поединке одолела швейцарку Бенчич в трех сетах. Два первых завершились тай-брейками (6:7, 7:6), а в третьем полячка комфортно победила. Матч состоится 11 июля.

К слову, ранее Цуренко вылетела в 1/8 финала Уимблдона-2023 от американки Пегулы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисЭлина СвитолинаУимблдон