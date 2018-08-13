Світоліна опустилася на сьоме місце рейтингу WTA

Українка не змогла захистити окуляри на турнірі Rogers Cup

Українська тенісистка Еліна Світоліна опустилася на сьоме місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляється на сайті організації.

Чемпіонка Rogers Cup 2017 не змогла захистити титул в цьому році, поступившись у півфіналі змагань Слоан Стівенс, і втратила 550 рейтингових очок.

Таким чином, українка пропустила вперед француженку Каролін Гарсію і чешку Петру Квітову. Лідером залишилася румунка Симона Халеп, яка як раз і стала перемогжницею турніру в Монреалі.