Свитолина и Ястремская с сенсацией победоносно прошли во второй круг Australian Open

Australian Open, 1-й раунд, женщины

Свитолина – Престон – 2:0 (6:2, 6:2)

Ястремская – Вондроушова – 2:0 (6:1, 6:2)

Костюк – Лю – 2:1 (6:3, 4:6, 6:1)

Первая ракетка Украины Свитолина провела на корте всего час. Юной обладательнице уайлд-кард Тайле Престон отечественная теннисистка отдала всего четыре гейма. Правда, начали соперницы с двойного обмена брейками. Но дальше матч полностью контролировала Свитолина.

В первой партии украинка еще дважды взяла очки на подачах австралийки. Во второй же добавила в уверенности на собственных подачах, поэтому для победы хватило и двух брейков. К тому же финальный оказался матчболом. Следующей оппоненткой Свитолиной будет Виктория Томова из Болгарии (17 января).

Тем временем приятный сюрприз подарила Ястремская, выбив победительницу Уимблдонского турнира прошлого года – чешку Маркету Вондроушову. Победа украинской теннисисткой оказалась очень доминантной. Она позволила сопернице взять только гейм в первом сете и два – во втором.

Ястремская шокировала седьмую сеянную теннисистку пятью набранными очками подряд со старта (два брейка). Как только же Вондроушова смогла размочить счет, как украинка реализовала сет-пойнт. Во второй партии представительница Украины снова классно начала, поведя 3:0. Еще один брейк позволил ей подавать на матч уже в седьмом гейме. А закончила поединок Ястремская в восьмом.

Наконец Костюк разобралась с американкой Клер Лю. После стартового переполоха отечественная теннисистка выбилась вперед (4:2) и вскоре смогла рассчитывать на сетбол. Реализовала его украинка на чужой подаче. Впрочем, Лю реабилитировалась во второй партии, успешно проведя финальный отрезок сета.

Пришлось играть третий. Здесь Костюк раскрылась полностью. Она оформила два брейка, первый и последний геймы выиграла "под ноль" и отдала американке только один пункт. В следующем круге соревнований украинка будет противостоять бельгийке Элиз Мертенс, а второй соперницей Ястремской будет Варвара Грачева из Франции.