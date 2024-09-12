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Свет в Конотопе восстановят через несколько часов

Фото: последствия обстрела Конотопа 12 сентября (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Свет в Конотопе восстановят через несколько часов. Критическая ситуация с электроснабжением в городе возникла после обстрела в ночь на 12 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Конотопа Артема Семенихина.

"Через несколько часов электроснабжение в Конотопе должно быть восстановлено. С учетом графиков", - написал он.

Обстрел Конотопа

Российские войска массировано обстреляли Конотоп в ночь на 12 сентября. В городе пропал свет, 14 человек пострадали. Позже стало известно, что ситуация с электроснабжением в Конотопе после атаки РФ критическая.

Россияне атаковали город "Шахедами". Под ударом оказались объекты энергетики и инфраструктуры, жилые многоэтажки, магазин, отделение банка. Один из пострадавших находится в коме, он ехал помогать спасать людей после атаки и попал под обстрел дронов.

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