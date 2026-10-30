Свет есть 2 часа, а зарядка длится 8: что украинцы до сих пор не учитывают, готовясь к блекаутам

Электричество вернули на два часа, а станции нужно восемь для полной зарядки. Павербанк на 30 000 мАч заряжен, но ноутбук от него не работает. Роутер питается от аккумулятора, однако перезагружается всякий раз, когда исчезает напряжение.

В любом случае техника может быть вполне исправной. Просто пользователь ожидает от нее того, для чего она не предназначена. За годы работы с портативной электроникой я все чаще прихожу к одному выводу: мы научились запасать электроэнергию, но еще не всегда умеем грамотно ею пользоваться.

Почему сегодня скорость зарядки может быть важнее емкости

Выбирая зарядную станцию, мы смотрим, прежде всего, на мощность и емкость: выдержит ли холодильник, сколько часов будет работать компьютер. Но при регулярных отключениях не менее важно, сколько времени требуется самой станции, чтобы восстановить заряд.

Ранние поколения портативных станций часто заряжались долго. Когда свет возвращался надолго, это не было критично. Если его подают ненадолго, ситуация другая. Старая станция примерно на 1 кВтч может заряжаться около восьми часов, тогда как современные системы даже с большей емкостью способны восстанавливать заряд значительно быстрее — в зависимости от модели.

Поменялись и аккумуляторы. Литий-железофосфатные батареи LiFePO4 обладают высоким ресурсом циклов зарядки, хорошей термической стабильностью и широко используются в современных станциях. Впрочем, скорость заряда определяют также электроника станции и допустимая входная мощность.

Однако быстрая зарядка должна учитывать и возможности домашней электросети. В однофазной сети 230 В вводный автомат на 16 А соответствует мощности примерно 3,7 кВт, на 32 А – 7,4 кВт, на 50 А – 11,5 кВт. И это суммарная нагрузка всего дома. Если после возвращения света одновременно заработают холодильник, морозильник и другие приборы, зарядка станции создаст дополнительную нагрузку.

Например, мощность зарядки 4 кВт уже превышает номинал вводного автомата на 16 А, что может вызвать его износ. Поэтому следует учитывать возможности домашней сети и при необходимости ограничивать мощность подзарядки в настройках станции, если такая функция предусмотрена.

Не стоит путать мощность и емкость. Первая определяет, какие приборы можно подключить одновременно, вторая – как долго они будут работать. Сравнивать станции только по емкости – примерно как выбирать автомобиль исключительно по объему топливного бака.

Для ноутбука, роутера и освещения требуется одна конфигурация, для дома с насосом и котлом – другая. Поэтому я начинал бы не с каталога, а с перечня необходимых приборов, их потребления, продолжительности работы и времени на зарядку между отключениями. Иначе даже дорогая станция может оказаться неудачной покупкой.

Павербанк давно перестал быть просто батарейкой для телефона

Еще несколько лет назад павербанка на 10 000 мАч большинства хватало для смартфона. Сегодня, по нашим наблюдениям, все больше покупателей выбирают модели на 20 000–30 000 мАч. Есть спрос и на 40 000–50 000 мАч и более — когда нужно питать несколько гаджетов, но нет нужды в зарядной станции.

Но главное изменение – в мощности. Павербанки с выходом на 65, 100, 140 Вт могут питать не только телефоны, но и ноутбуки. Например, USB-C на 65 Вт подойдет многим моделям с соответствующей поддержкой подзарядки, но для более мощного ноутбука этого может быть недостаточно. Важно проверять его требования и совместимость протоколов.

В этом случае покупатели часто путают параметры. Милиампер-часы характеризуют запас энергии, а не скорость зарядки. Два павербанка на 20 000 мАч могут иметь разное назначение: один зарядит смартфон, другой позволит работать за ноутбуком.

К тому же аккумуляторы постепенно теряют емкость, павербанки падают и подвергаются перепадам температур. А потребности пользователей растут: вчера достаточно было зарядить телефон, сегодня нужно работать за ноутбуком при отключении. Мы не просто заменяем старые батареи – мы требуем от них больше.

Почему павербанк на 100 Вт может заряжаться почти двое суток

Можно купить современный мощный павербанк и продолжать подзаряжать его старым блоком от телефона. Если устройство поддерживает входную мощность до 100 Вт, а адаптер выдает только 5–10 Вт, зарядка может занять много часов, иногда более суток. Проблема не обязательно в павербанке: система работает со скоростью самого слабого звена.

Для быстрой зарядки требуются совместимый павербанк, соответствующий блок питания и кабель, способный передавать необходимую мощность. Следует ограничить один компонент – и преимущества других исчезают.

К примеру, технология GaN (нитрид галлия) позволяет создавать компактные зарядные блоки высокой мощности. Один многопортовый адаптер может заменить несколько зарядок, но надпись "140 Вт" не означает по 140 Вт на каждом выходе: мощность распределяется между подключенными устройствами или имеет ограничения для отдельных портов. Кабели USB-C тоже могут смотреться одинаково, но поддерживать разную мощность.

Когда электроэнергию подают ненадолго, эти детали определяют, успеете ли вы зарядить технику до следующего отключения.

У роутера есть резервное питание, но интернет все равно исчезает. Почему?

Казалось бы, достаточно подключить роутер к павербанку. Однако свет исчезает, павербанк работает, а роутер все равно перезагружается. Причина может быть в переключении питания.

Некоторые павербанки поддерживают сквозную зарядку (pass-through charging): они одновременно заряжаются от сети и питают подключенные устройства. Но эта функция не гарантирует бесперебойность. При изменении источника питания или подключения другого гаджета некоторые модели на мгновение прерывают подачу тока. Для ноутбука с батареей это незаметно, а роутер может перезагрузиться.

Для сетевого оборудования важна возможность переключения без перерыва. Производители не всегда указывают это в характеристиках, поэтому надписи «сквозная зарядка» недостаточно. Лучше проверить технические осмотры, тесты конкретной модели или уточнить у производителя. И, конечно, домашний интернет будет работать при отключениях только при резервном питании на стороне провайдера.

Нужно ли отказываться от генераторов и старых зарядных станций?

Вовсе нет. Старая станция может и дальше питать освещение, роутер или заряжать гаджеты, пока более новая система обеспечивает работу холодильника или другого оборудования.

Генератор и аккумуляторы тоже могут дополнять друг друга. При длительном отключении генератор обеспечивает питание и, при правильной конфигурации, заряжает батареи. Затем некоторое время можно пользоваться накопленной энергией без шума двигателя и расхода топлива.

Безопасность обязательна: генератор нельзя использовать в квартире, на балконе и в местах, где выхлопные газы могут попасть в помещение. Опасное и самодельное подключение станции к домашней электросети через кабель с двумя вилками – риск поражения током и пожара. Интеграцию резервного питания в сеть дома должен производить квалифицированный электрик.

Универсального решения нет: кому достаточно павербанка, кому нужна портативная станция, а для частного дома может быть целесообразным инвертор с аккумуляторами. Часть систем можно постепенно расширять совместимыми батареями, не покупая все сразу.

Что произойдет со всеми нашими аккумуляторами после войны

Во многих странах портативные станции покупают для кемпинга и путешествий. В Украине они стали обыденной необходимостью. Когда отключения прекращаются, ажиотаж падает, когда возвращаются – спрос восстанавливается. Поэтому предсказать будущее рынка непросто.

Возможно, после войны и стабилизации энергосистем продажи станций существенно сократятся. Но есть и другой сценарий: часть людей будет использовать уже приобретенное оборудование с солнечными панелями или для оптимизации собственного потребления. Не каждая станция подходит для такой интеграции, и без соответствующих условий и инвестиций она не имеет смысла.

Мы получили опыт, который никто не хотел бы добывать: научились оценивать технику не только по характеристикам на упаковке, но и по ее способности поддерживать привычную жизнь без электроэнергии.

Поэтому в следующий раз, когда будете выбирать павербанк или зарядную станцию, спросите себя не только "На сколько часов хватит батареи?". Успеет ли она зарядиться, пока есть свет? Хватит ли мощности для устройств? Будет ли роутер работать без перезагрузки?

Потому что самый дорогой аккумулятор – не обязательно лучшая покупка. Значительно досаднее потратить деньги на запас электроэнергии, которым не удастся воспользоваться именно тогда, когда он больше всего нужен.