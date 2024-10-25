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Света зимой может не быть вообще: жителей большого города призывали готовиться к худшему

Фото: Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Жители прифронтовой Запорожской области призывают готовиться к отсутствию электроэнергии зимой. Власти закупают генераторы и когенерационные установки.

Об этом заявил глава Запорожской областной администрации Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время телемарафона.

"Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества не будет вообще. Может, это не нравится. Потому что мы оперируем такими категоричными вещами. Но давайте готовиться к худшему. Будет лучше – будет супер", – сказал он.

По его прогнозу, в Запорожье может не быть централизованного электроснабжения на водонапорные станции.

"Что мы должны сделать? Мы должны дважды зарезервировать. Установить один генератор и второй", - пояснил он.

Что касается теплоснабжения, то на все крупные котельные Запорожья и Запорожской области, как, например, в Вольнянске, где есть централизованное отопление, будут установлены когенерационные установки. Первые заработают уже в декабре года.

"Почему есть задержка и почему это сделали не до отопительного сезона? Потому что мы понимаем, что Украина – огромная страна и сегодня у нас есть безумный спрос на когенерационные установки. Ни одно производство в мире не способно покрыть потребности огромного государства Украины. И также у нас денег нет", - пояснил он.

По его словам, Украина обращается к партнерам, чтобы купили. "Наши партнеры нам финансируют, для нас приобрели. И уже 15 ноября первые когенерационные установки будут на территории Запорожья. Подключение, мы надеемся, займет до месяца. Так что мы зарезервируем это", - добавил он.

Что касается обычных генераторов, то как в школах, так и в больницах - у всех есть уже генераторы, которые будут способны обеспечить электроснабжение для образовательного процесса, так и для оказания медпомощи, добавил Федоров.

Напомним, Российская Федерация наращивает производство планирующих бомб, которыми бьет по Запорожью и другим прифронтовым городам.

Подробнее о ситуации в Запорожье читайте в материале РБК-Украина "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России”.

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