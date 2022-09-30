RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В мире воцарится хаос, если будет ядерный удар и на него не ответят, - Данилов

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Если Россия применит ядерное оружие против Украины, мир должен дать быстрый и решительный ответ. В другом случае воцарится хаос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Если будет применение ядерного оружия, а мир на это не будет реагировать, то тогда ядерное оружие, так называемую "грязную бомбу" будет иметь такое количество стран, что в мире начнется хаос", - заявил он.

Данилов отметил, что применение ядерного оружия недопустимо, поскольку есть определенные международные обязательства.

"Если Россия считает, что не может выполнять эти обязательства, ну давайте будем смотреть, как мир будет реагировать, если это произойдет", - заявил Данилов.

Напомним, Россия неоднократно угрожала Украине и Западу ядерным оружием. В разведке отмечают, что такой риск существует, особенно вдоль линии фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей ДаниловСНБОЯдерное оружиеРоссийская Федерация