В мире наблюдается острый дефицит ракет к Patriot: в СМИ назвали причины

Дефицит вызван частым использованием этих систем ПВО в Украине и Израиле. Кроме того, многие европейские страны хотят пополнить свои арсеналы при скромных производственных объемах. Наконец армия США разрабатывает морскую версию Patriot, которая бы интегрировалась в систему командования и управления Aegis для защиты американских кораблей в случае конфликта вокруг Тайваня.

С 1984 года, когда появился комплекс Patriot, ракеты к нему постоянно совершенствуются. В настоящее время выпускаются два основных типа боеприпасов – PAC-3 MSE для борьбы с баллистическими ракетами средней дальности, и более старый PAC-2 GEM-T, который используется в основном против самолетов и крылатых ракет.

Современные ракеты PAC-3 производятся исключительно компанией Lockheed Martin в Камдене, штат Арканзас. ЗА последние годы их годовое производство выросло с 350 до 500 единиц, к 2027 году оно должно вырасти до 650 единиц. Специально для этого Lockheed открыла новый завод и планирует дальнейшие инвестиции.

Кроме того, более старые ракеты PAC-2 также производятся в США оборонной компанией Raytheon. Годовой объем составляет 240 единиц. К 2027 году он должен быть увеличен до 420 единиц. Кроме того, их производство сейчас налаживается производство в Европе.