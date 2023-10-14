Мир знает что готовит Россия, будем мощно отвечать, - Зеленский

"Мир понимает, к чему готовится Россия и какие террористические ходы может планировать. Знаем и то, как отвечать оккупанту. И будем отвечать мощно", сказал президент.

Он подчеркнул, что в скором времени Украина получит дополнительные ракеты для ПВО, кроме этого будут также и новые пусковые установки.

"Будут запасные части для систем, которые уже Украина использует. Конечно, будет и артиллерия - снаряды прежде всего. Беспилотники. Бронетехника. Все помогающие нам лидеры полностью информированы об актуальной ситуации на поле боя", - подчеркнул президент.

Планы россиян на Донецкую область

Напомним, по словам начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, российские террористы установили новую дату полной оккупации Донецкой области.

Они рассчитывают выйти на административные границы до 31 декабря этого года.

Отметим, что с начала недели террористы активизировали наступление на Авдеевку Донецкой области. Враг усиленно обстреливает город и соседние населенные пункты. Только за минувшие сутки наши воины отразили около 20 атак на Авдеевском направлении. Ситуация в городе остается напряженной.

Между тем, как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), попытка россиян наступать на город может превратиться в "биение в бетонную стену".

По словам Барабаша, этой ночью в Авдеевке впервые после обострения не было ракетных ударов, однако упорные бои продолжаются.

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