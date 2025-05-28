Мир стоит на пороге нового рекорда жары: угрожающий прогноз на ближайшие 5 лет

Согласно обновленному климатическому прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО), вероятность того, что один из ближайших пяти лет станет самым жарким в истории, составляет 80%. При этом почти гарантированно (86%) предел в +1,5°C относительно доиндустриального уровня будет превышен как минимум один раз. Еще пять лет назад этот показатель составлял лишь 40%.

Впервые в отчете также появилась хоть и незначительная (1%), но реальная вероятность того, что к 2030 году наступит год, когда температура поднимется на 2°C. Ранее такой сценарий в рамках пятилетних прогнозов считался невозможным. Ученые назвали это "шокирующим сигналом".

"То, что отметка в 2°C уже статистически возможна, - шокирует. Хотя пока это всего 1%, этот риск будет расти", - отметил Адам Скаиф из британского метеоагентства Met Office.

Почему это важно

Превышение температуры на 1,5°C - это предел, который страны пытались не пересекать в соответствии с Парижским климатическим соглашением. Если среднее потепление за 2025-2029 годы превысит этот уровень, это существенно приблизит мир к срыву климатических целей.

В то же время 2024 год уже стал первым, когда глобальная температура в течение целого года стабильно превышала 1,5°C.

Что дальше

Согласно прогнозу ВМО, больше всего пострадают отдельные регионы:

Арктика будет нагреваться в 3,5 раза быстрее, чем общий мировой уровень;

Амазония - под угрозой длительных засух;

Южная Азия, Сахель и северная Европа (в частности Великобритания) получат больше осадков.

По прогнозам, 2025 год, вероятно, войдет в тройку самых теплых за всю историю наблюдений (с 1850 года).

Крис Хьюитт, директор по климатическим сервисам ВМО, предупреждает, что сейчас наблюдается очень тревожная картина как ввиду новых волн жары, так и для здоровья людей.

Отметим, Парижское соглашение ставит целью удержать глобальное потепление на уровне значительно ниже 2°C и желательно - до 1,5°C. Превышение этих пределов грозит усилением экстремальных погодных явлений, уничтожением экосистем и серьезными социальными последствиями.