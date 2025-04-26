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Мир прощается с Папой Франциском: что происходит в Ватикане (трансляция)

Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Ватикане проходит церемония прощания с Папой Римским Франциском, который ушел из жизни 21 апреля. На похороны понтифика приехали тысячи верующих и около 50 мировых лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии прощания.

Похоронная месса проходит на площади Святого Петра в Ватикане. Богослужение возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре - декан коллегии кардиналов.


После завершения похоронной мессы гроб Франциска будет доставлен в церковь Санта Мария Маджоре. Впервые за 100 лет Папу похоронят за стенами Ватикана.

Карта похоронной процессии из Ватикана в базилику Санта Мария Маджоре (скриншот The Guardian)

В пятницу, за день до похорон понтифика, Ватикан сообщил, что 150 тысяч человек уже отдали дань уважения Папе Франциску в соборе Святого Петра.

Сейчас тысячи людей в Ватикане, Риме и онлайн по всему миру следят за церемонией прощания с Папой Римским Франциском, который возглавлял Святой престол с 2015 года.

В Рим также приехали 50 глав государств и 10 правящих монархов, чтобы принять участие в церемонии прощания с Папой Франциском. Среди них, в частности, президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп. Также на похороны Папы прибыл Хавьер Милей - президент Аргентины, откуда был родом понтифик.

Кроме того, в Рим прибыли:

  • президент Франции Эммануэль Макрон;
  • премьер-министр Британии Кир Стармер;
  • глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта;
  • генсек ООН Антониу Гутерриш;
  • британский принц Уильям, король и королева Испании;
  • президент Польши Анджей Дуда.

 

Похоронная церемония

По данным итальянской полиции, около 160 тысяч человек собрались на площади Святого Петра в Ватикане, чтобы отдать дань уважения Папе. Верующие также собрались на близлежащих улицах, чтобы увидеть похороны.

По данным Ватикана, всего на похоронной службе присутствуют около 200 тысяч человек.

 

Фото: в Ватикане прощаются с Папой Франциском (Reuters)

Гроб с телом Франциска вынесли из базилики Святого Петра, где проводят панихиду, которую возглавляет кардинал Джованни Баттиста Ре.

Литургию проводят на английском и испанском языках.

 

Смерть Папы Римского

Папа Римский Франциск внезапно ушел из жизни 21 апреля. Причиной смерти Папы был инсульт.

В феврале-марте этого года здоровье Папы Франциска значительно ухудшилось. Понтифик лечился от тяжелой пневмонии, в марте его выписали из госпиталя.

На Пасху, 20 апреля, Папа Римский Франциск появился перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане. Он не смог полностью произнести речь, его благословение зачитал один из помощников. В пасхальном обращении за день до своей смерти Папа Франциск вспомнил Украину.

"Пусть воскресший Христос дарует Украине, опустошенной войной, свой пасхальный дар мира и поощряет все вовлеченные стороны продолжать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира", - говорилось в благословении.

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