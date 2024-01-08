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Мир должен полностью запрещать российскую продукцию, а не ограничивать ее, - экономист

Фото: мир должен полностью запрещать российскую продукцию, а не ограничивать ее (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Введенные в мире санкции против РФ работают. В то же время санкции могли бы быть эффективнее - если бы вводился полный запрет на российскую продукцию, а не ограничение импорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономиста Андрея Новака.

"Безусловно, нам в Украине хотелось бы гораздо более жестких санкций против страны-агрессора, и чтобы они были масштабнее. Но исторически всегда так было, что кому война, а кому заработок. Сейчас использовать безвыходное положение России очень выгодно, ведь она продает свою продукцию по демпинговым ценам. Но все-таки 12 пакетов санкций, которые уже приняты, серьезно подрезали возможности российской экономики финансировать войну против Украины", - подчеркнул Новак.

Он отметил, что Украина должна быть благодарна странам и международным организациям, которые ввели санкции против России. Но в дальнейшем санкции против России должны быть все жестче и жестче, потому что война и глобальные экономические проблемы уже начинают бить по главным мировым игрокам.

"Практика ограничительных цен на, например, российский газ и нефтепродукты показала, что, с одной стороны, этот механизм якобы работает, но России удается находить обходные пути. И потому наиболее эффективные санкции - не ограничивающие, а запрещающие. И если будет полное эмбарго, например, на российские энергоносители или на российский металл - тогда это будет серьезный удар по соответствующему направлению российской экономики. А любые ограничения всегда можно обойти", - резюмировал Новак.

Напомним, 12 пакет санкций ЕС предусматривает запрет на импорт российского чугуна и восстанавливаемого железа, однако этот запрет заработает только через 2 года.

Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре прошлого года, в рамках 8-го пакета санкций: тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024 года в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться.

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