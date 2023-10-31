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"Світ агро" с начала войны направила на помощь ВСУ более 40 млн гривен

Фото: "Світ агро" с начала войны направила на помощь ВСУ более 40 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Начиная с зимы 2022 торгово-промышленная группа компаний "Світ агро" и ее акционеры направили на помощь ВСУ более 40 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В частности, в компании сообщили, что закупили автомобили Renault Duster, портативные зарядные станции Eco Flow Delta, более 1000 бронежилетов и комплектов персональной защиты, продукты питания и прочее.

"Світ агро" по обращению Главного Управления радиоэлектронной и киберборьбы Генерального штаба Вооруженных сил Украины направила средства для приобретения системы автоматического обнаружения и подавления враждебных БПЛА", - говорится в сообщении компании.

Напомним, "Світ агро" является лидером в Украине по поставке аминокислот, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, вакцин, подкислителей, премиксов и других продуктов на отечественный и мировые рынки.

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