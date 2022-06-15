Свіщов розповів, коли у Львові відкриється найбільший в Україні спортивно-розважальний центр

"Леоленд" - найбільший в Україні спортивно-розважальний центр, мав розпочати роботу ще навесні. Але після повномасштабного російського вторгнення плани довелося переглянути.

"З першого дня ми розпочали допомагати фронту і переселенцям і наразі це залишається одним із пріоритетних напрямків нашої роботи. Ми використовуємо усі наявні можливості і допомагаємо організаційно, фінансово, інформаційно, бо віримо, що кожна така справа наближає нашу країну до перемоги" - розповів Олександр Свіщов.

Водночас інше важливе завдання, за його словами, - якомога скоріше завершити будівництво та оснащення комплексу і відкрити свої двері для відвідувачів.

"Ми не зупиняли роботу над проектом навіть після російського вторгнення, будівництво та реконструкція будівлі наразі тривають, і ми намагаємося вчасно виконувати усі зобов’язання перед партнерами, підрядниками, а також сплачуємо податки у повному обсязі. Вважаю, що саме так повинен діяти кожний відповідальний бізнес", - запевнив власник спортивно-розважального центру.

За його словами, відкриття комплексу вже незабаром. Так, у червні розпочнуть роботу тенісна школа, футбольний центр для дітей "Футбік", а також науково-технічна лабораторія MakerSpace. Восени передбачено відкриття фітнес-центру, школи танців, івент-холу, парків розваг для дітей, кіноресторану та фудкорту. А щоб перебування у комплексі було більш безпечним, тут також облаштували бомбосховище.

Також Свіщов зазначає, що важливою частиною соціальної відповідальності бізнесу під час війни є збереження робочих місць, продовження виплати заробітної плати та виконання усіх зобов’язань перед співробітниками.

"Ми зберегли штат, це понад 200 осіб. Більш того, напередодні відкриття ми почали створювати нові робочі місця: наймати на роботу тренерів, адміністраторів, менеджерів. Загалом у комплексі буде понад 400 робочих місць", - повідомив бізнесмен.

Багато співробітників СРЦ долучилися до волонтерської діяльності, дехто приєднався до місцевих ТРО, дехто - поїхав захищати Україну на фронті. Власник компанії сподівається, що усі вони повернуться до мирного життя вже у цьому році.

"Вірю, що ми невдовзі повернемо Крим, Донецьк та Луганськ. До кінця року ми повинні викинути загарбників із нашої території і будемо активно відновлювати країну. І обов’язково проводитимемо міжнародні спортивні турніри", - резюмував бізнесмен.