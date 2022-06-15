ru ua
Ср, 15 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Свіщов розповів, коли у Львові відкриється найбільший в Україні спортивно-розважальний центр

Новость на русском →
Середа 15 червня 2022 14:31
Свіщов розповів, коли у Львові відкриється найбільший в Україні спортивно-розважальний центр Фото: Олександр Свіщов (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Війна негативно вплинула на майже увесь український бізнес, але навіть у таких жорстких умовах економіка країни має жити й розвиватися. Тому незабаром у Львові очікується відкриття нового спортивно-розважального центру.

Про це заявив власник львівського СРЦ Leoland Олександр Свіщов, повідомляє РБК-Україна.

"Леоленд" - найбільший в Україні спортивно-розважальний центр, мав розпочати роботу ще навесні. Але після повномасштабного російського вторгнення плани довелося переглянути.

"З першого дня ми розпочали допомагати фронту і переселенцям і наразі це залишається одним із пріоритетних напрямків нашої роботи. Ми використовуємо усі наявні можливості і допомагаємо організаційно, фінансово, інформаційно, бо віримо, що кожна така справа наближає нашу країну до перемоги" - розповів Олександр Свіщов.

Водночас інше важливе завдання, за його словами, - якомога скоріше завершити будівництво та оснащення комплексу і відкрити свої двері для відвідувачів.

"Ми не зупиняли роботу над проектом навіть після російського вторгнення, будівництво та реконструкція будівлі наразі тривають, і ми намагаємося вчасно виконувати усі зобов’язання перед партнерами, підрядниками, а також сплачуємо податки у повному обсязі. Вважаю, що саме так повинен діяти кожний відповідальний бізнес", - запевнив власник спортивно-розважального центру.

Свіщов розповів, коли у Львові відкриється найбільший в Україні спортивно-розважальний центр

За його словами, відкриття комплексу вже незабаром. Так, у червні розпочнуть роботу тенісна школа, футбольний центр для дітей "Футбік", а також науково-технічна лабораторія MakerSpace. Восени передбачено відкриття фітнес-центру, школи танців, івент-холу, парків розваг для дітей, кіноресторану та фудкорту. А щоб перебування у комплексі було більш безпечним, тут також облаштували бомбосховище.

Також Свіщов зазначає, що важливою частиною соціальної відповідальності бізнесу під час війни є збереження робочих місць, продовження виплати заробітної плати та виконання усіх зобов’язань перед співробітниками.

"Ми зберегли штат, це понад 200 осіб. Більш того, напередодні відкриття ми почали створювати нові робочі місця: наймати на роботу тренерів, адміністраторів, менеджерів. Загалом у комплексі буде понад 400 робочих місць", - повідомив бізнесмен.

Свіщов розповів, коли у Львові відкриється найбільший в Україні спортивно-розважальний центр

Багато співробітників СРЦ долучилися до волонтерської діяльності, дехто приєднався до місцевих ТРО, дехто - поїхав захищати Україну на фронті. Власник компанії сподівається, що усі вони повернуться до мирного життя вже у цьому році.

"Вірю, що ми невдовзі повернемо Крим, Донецьк та Луганськ. До кінця року ми повинні викинути загарбників із нашої території і будемо активно відновлювати країну. І обов’язково проводитимемо міжнародні спортивні турніри", - резюмував бізнесмен.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів бизнес Олександр Свищев
NEWS
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
DAILY
Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського