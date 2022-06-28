ru ua
Вт, 28 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Свинина в Україні подорожчала на 25%: коли ціни можуть повернутися на довоєнний рівень

Новость на русском →
Україна, Вівторок 28 червня 2022 13:14
Свинина в Україні подорожчала на 25%: коли ціни можуть повернутися на довоєнний рівень Фото: ціни на свинину восени можуть повернутися на довоєнний рівень
Автор: Олександр Білоус

Свинина в Україні за останні чотири місяці подорожчала на 25%. Проте вже цієї осені ціна може повернутися на довоєнний рівень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника свинарського напрямку агрохолдингу KSG Agro Василя Старобора.

За його словами, можна говорити про три етапи в цінових змінах під час війни. Спочатку ціна була на довоєнному рівні, а зростання попиту було незначним. Потім спостерігався спад цін, пов'язаний з виходом з ринку Слобожанського агрокомбінату, "АПК-Інвест" та інших гравців. На ринку з'явилося багато свиноматок і збільшена пропозиція просіла ціну.

"Але згодом ціни зросли. Свою роль зіграв вихід південно-східних виробників, відсутність імпорту і зростання цін на паливо. Логістика істотно не вплинула на зростання цін, оскільки стала проблемою тільки для невеликих і середніх переробників, які взагалі не мали можливості придбати паливо", - сказав він.

Очікування падіння ціни

Старобор вважає, що вже восени цього року ціни на свинину можуть повернутися на довоєнний рівень. Це пов'язано з тим, що аграрії в результаті війни відчувають великі проблеми зі збутом зернових.

"Багато хто з виробників у сфері рослинництва, починаючи від фермерів з обсягом врожаю у 2-3 т, і, закінчуючи великими агрокомпаніями, в цих умовах можуть вдатися до стратегії «прокачування зерна через м‘ясо». Це означає, що в діапазоні 2-4 місяців вони спрямують врожаї на виробництво комбікормів і, відповідно, відгодівлю тих же свиней. Збільшення пропозиції свинарської продукції дозволить повернути ціни на свинину на попередні, довоєнні відмітки", - прогнозує експерт.

Як повідомляло РБК-Україна, якщо Україні не вдасться розблокувати експорт зерна, потужностей для зберігання нового врожаю може не вистачити. Частина продукції може бути втрачена.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти
NEWS
Є досить велика загроза нападу на Україну з території Білорусі, - генерал Кривонос
Є досить велика загроза нападу на Україну з території Білорусі, - генерал Кривонос
DAILY
Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон