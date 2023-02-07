Свингмен "Хьюстона" оформил слэм-данк на плечах соперника: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

22-летний американец покорил сердца обозревателей моментом на старте поединка против "Сакраменто Кингз". Он получил передачу партнера на входе в "краску" и ушел от контакта с Марреем. А дальше, несмотря на сопротивление Сабониса, левой рукой вонзил мяч сверху.

Зрелищных стараний Мартина-младшего не хватило для домашней победы. "Кингз" фактически смяли "Рокетс" в основное время (140:120). Как следствие, команды не поменяли турнирного положения – "Сакраменто" идет третьим на Западе, а "Хьюстон" остался аутсайдером конференции.

Сам Мартин-Младший провел на паркете 32 минуты. За это время он успел набрать 18 очков, совершил 8 подборов и отдал 1 ассист. Самым результативным в матче стал форвард "Кингз" Киган Маррей (30 пунктов).

Кто такой Кеньон Мартин-младший

Уроженец Калифорнии. Сын первого номера драфта-2000 Кеньона Мартина, защищавшего цвета "Нью-Джерси", "Денвера", "Клипперс", "Никс" и "Милуоки".

Учился в Академии IMG. На драфте НБА-2020 был выбран "Сакраменто" во втором раунде. "Кингз" сразу же обменяли свингмена в "Хьюстон". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2020/21.

Опыт получил в фарм-клубе "Рокетс" – "Рио-Гранде Вэллей Вайперс". Вошел в команду новичков G-Лиги (2021). Рекорд по очкам в НБА – 27 пунктов против "Юты Джаз" (май 2021-го) и 15 подборов против "Атланты Хокс" (ноябрь 2022-го).