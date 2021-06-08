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Свідоцтво про народження дозволили отримувати поштою

Автор: Олександр Білоус

Замовити доставку свідоцтва про народження відтепер можна "Укрпоштою". Послуга доступна для всіх батьків новонароджених, які отримують послугу єМалятко.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації України.

За даними прес-служби, отримати свідоцтво про народження можна в поштовому відділенні або ж кур’єром додому. Вартість 46 і 66 грн - відповідно. Оплата готівкою здійснюється при отриманні замовлення. Терміни доставки - до двох днів у межах області та до трьох днів у межах України з моменту оформлення свідоцтва у відділі ДРАЦС.

Нагадаємо, єМалятко - це 9 послуг за однією заявою для новонароджених дітей. Серед основних - реєстрація дитини, оформлення допомоги при народженні, допомоги на дітей із багатодітних родин тощо. Отримання послуг за однією заявою позбавляє громадян відвідування 11 установ, заповнення 37 документів, витрати 30 годин на ці відвідини та оформлення.

За рік існування сервісу єМалятко вже понад 125 тисяч українців подали заявки, а 83% батьків реєструють народження дитини саме через єМалятко.

Як повідомляло РБК-Україна, для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також Криму доступний сервіс єМалятко. За його допомогою можна отримати українське свідоцтво про народження онлайн.

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