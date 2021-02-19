Свіжий рейтинг партій: перше місце у "Євросолідарності"

Соціологи також зазначили, що "Європейська солідарність" у порівнянні з результатами дострокових парламентських виборів 2019 року збільшила підтримку фактично у 2,5 рази.

Результати інших партій: ОПЗЖ - 17,8%, "Слуга народу" - 17,6%, ВО "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і Честь" - 8,5%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,3%, Радикальна партія Олега Ляшка - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,4%, Партія Шарія - 2,9%, "Голос" - 2,8%, "За майбутнє" - 2,7%.

Водночас якби президентські вибори відбувалися найближчої неділі, то до другого туру упевнено виходив би Володимир Зеленський (25,6%) та Петро Порошенко (19,4%).

Соціологи також дослідили електоральну підтримку в другому турі у парах Зеленський-Порошенко, Порошенко-Бойко та Бойко-Зеленський.

У парі Зеленський-Порошенко другий тур виграє Зеленський (56,4%), але динаміка зміни рейтингу є досить швидкою на користь п’ятого президента України (43,6%).

Як відомо, у другому турі президентських виборів Володимира Зеленського підтримали 73,22% виборців, Петра Порошенка - 24,45%.

Натомість Петро Порошенко (52,7%) впевнено виграє другий тур у Юрія Бойка (47,3%). Так само у Бойка (38,7%) в другому турі виграє і Зеленський (61,3%).

Опитування проводилось 11-16 лютого 2021 року по всій території України, окрім окупованих територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей. Метод збору первинної соціологічної інформації - телефонне інтерв’ю CATI.

Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші за 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу країни на регіони. Силами двох дослідницьких центрів загалом було опитано 3000 респондентів. Статистична похибка вибірки складає +/- 1,8%.