Свіжий рейтинг партій: "Слуга народу" впала на четверте місце. Хто вище

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Партія Зеленського "Слуга народу" опустилася на четверте місце в рейтингу

Якби вибори до Верховної ради відбувалися в другій половині січня 2021 року, відносно більше голосів отримала б партія "Опозиційна платформа - За життя" ("ОПЗЖ"). За неї віддали б свій голос 15,7% серед усіх респондентів і 20,7% серед тих, хто визначився з вибором.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, на другому місці - "Європейська солідарність" ("ЄС"), яку підтримують 11,6% серед усіх респондентів і 15,3% серед тих, хто визначився з вибором.

Третє місце ділять "Батьківщина" (відповідно, 9,5% і 12,6%) та "Слуга народу" (8,5% і 11,2%).

Також набирають понад 5% прохідного бар’єру "Сила і честь" (6,3% і 8,3%), "Голос" (4,2% і 5,6%) і "Українська стратегія Гройсмана" (4% і 5,3%).

Близькі до прохідного бар’єру "Партія Шарія" (3,5% і 4,6%), УДАР (3,3% і 4,4%) та "Свобода" (2,9% і 3,8%).

Інші партії мають нижчу підтримку.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 22 січня 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1005 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 3,1%.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, наприкінці грудня 2020 року рейтинг партій очолювали парламентські партії "ОПЗЖ" (23,1%), "Слуга народу" (20,9%), "ЄС" (14,1%) і "Батьківщина" (9,8%).

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби вибори президента України відбувалися в другій половині січня 2021 року, відносно більше голосів отримав би Володимир Зеленський. За чинного президента проголосували б 13,4% серед усіх респондентів і 19,8% серед тих, хто визначився з вибором.