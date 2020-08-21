Свіжий рейтинг партій: кого українці підтримають на виборах

Якби дострокові вибори до Верховної ради відбулися у середині серпня 2020 року, до парламенту потрапили б чотири політичні сили. Президентська партія "Слуга народу" попри падіння своїх рейтингів залишається одноосібним лідером електоральних симпатій

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, за партію "Слуга народу" проголосували б 29,5% українців, хто має намір взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

Партію "Опозиційна платформа За життя" підтримують 21,7% респондентів, партію "Європейська Солідарність" - 15,5%, партію "Батьківщина" - 11,5%. Трохи нижче прохідного бар’єра набирає "Сила і Честь" - 4,6%.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2018 респондентів методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку серпня за партію "Слуга народу" проголосували б 25,9% громадян (серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором).

Крім того, за партію "Опозиційна платформа - За життя" були готові голосувати 17,6% респондентів (в середині липня - 15,5%), за партію "Європейська солідарність" - 15,7% (у середині липня - на 14,3%), за партію "Батьківщина" - 10,4% (в середині липня - 10,0%).

Як свідчать дані опитування КМІС, проведеного на початку серпня 2020 року, проведення дострокових виборів Верховної ради у наступному році підтримують 50% українців, водночас 39% опитаних вважають, що такі вибори не потрібні.