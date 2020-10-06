Свіжий рейтинг партій: за кого планують голосувати українці

Фото: голосування під час виборів (РБК-Україна)

Між партіями "Слуга народу" і ОПЗЖ розрив скорочується

Якби вибори до Верховної ради відбулися на початку жовтня 2020 року, то до парламенту пройшли б чотири партії. Найвищі шанси подолати 5%-й бар'єр мають "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Про це свідчать дані опитування, проведеного Центром "Соціальний моніторинг".

Згідно з опитуванням, перше місце і результат 25,9% голосів у "Слуги народу", "Опозиційна платформа - За життя" займає друге місце. Партію готові підтримати 22% респондентів (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором).

У "Європейської солідарності" - 14,2%, у "Батьківщини" - 9,5%.

Інші партії не мають шансів отримати представництво в парламенті.

Опитування проводилося 20-29 вересня 2020 року. Було опитано 3 014 респондентів, що проживають у різних регіонах України, крім анексованого Криму та непідконтрольних територій Донбасу. Метод: індивідуальне інтерв'ю. Похибка вибірки 1,1-1,9%.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.