Свіжий рейтинг партій: за кого планують голосувати у Києві

Фото: вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рейтинг партії "Слуга народу" в Києві впав до 10%

Якби вибори до київської міської ради відбулися на початку вересня 2020 року, найбільшу підтримку виборців отримала б партія "УДАР Віталія Кличка". За неї готові проголосувати 28,6% серед тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, партію "Європейська солідарність" підтримують 14,0% опитаних, партію "Слуга народу" - 10,7%, партію "Перемога Пальчевського" - 6,9%, партію "Опозиційна платформа - За життя" - 6,8%, партію "Голос"- 6,5%, партію "Батьківщина" - 6,4%, партію "Сила і честь" - 5,5%, партію Шарія - 3,8%. Рейтинг інших сил - нижче 3%. Тих, хто не визначився - близько 13%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" з 31 серпня - 1 вересня 2020 року серед 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Як повідомляло РБК-Україна Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, що за даними Центру Разумкова, на початку липня за партії "Слуга народу" та "Європейська солідарність" планували голосувати приблизно по 20% киян.