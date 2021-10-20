Свіжий президентський рейтинг: за кого українці проголосували б восени 2021 року

На другому місці - Петро Порошенко, якого підтримали 15,6% серед тих, хто визначився (у вересні-16,8%)

Далі йдуть Юлія Тимошенко - 12,2% (місяць тому - 10,3%), Юрій Бойко - 9,4% (місяць тому - 9,5%), і Ігор Смешко - 7,8% (місяць тому - 8,7%) і Дмитро Разумков-7,1%.

Підтримка інших кандидатів нижче.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 15-18 жовтня 2021 року серед 1200 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.