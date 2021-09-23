Свіжий президентський рейтинг: кого підтримають українці на початку осені 2021 року

На другому місці - Петро Порошенко, якого підтримали 16,8% серед тих, хто визначився.

Далі йдуть Юлія Тимошенко (10,3%), Юрій Бойко (9,5%) і Ігор Смешко (8,7%). Підтримка інших кандидатів нижче.

"Порівняно з червнем зміни у випадку всіх кандидатів - у межах статистичної похибки, тобто формально поточні рейтинги не відрізняються від рейтингів станом на 1-7 червня", - йдеться в повідомленні КМІС.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 10-15 вересня 2021 року серед 2002 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн"ефекту 1,5) не перевищує 2,4%.