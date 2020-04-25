Світський вихід на карантині: Анна Різатдінова у стильному вбранні позувала біля смітника

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Гімнастка Анна Різатдінова підключилася до модного флешмобу #фешнтрешн

Анна Різатдінова вже оговталася від паніки через запроваджений карантин і вимушеної паузи з тренуваннями, і знайшла спосіб переносити домашню ізоляцію з користю. Креатив і творчий підхід красуні гімнастки допоміг їй знайти неординарне рішення і для "фешн-показів" - бронзова призерка Олімпіади в Ріо-де-Жанейро влаштувала оригінальну фотосесію в Києві.

Для антуражу спортсменка використовувала незвичайне місце, і знялася в модному стильному вбранні на тлі сміттєвих баків.

Фото українська гімнастка опублікувала в Instagram, викликавши захват в армії своїх шанувальників.

26-річна молода мама в чорних брюках з повітряним низом аля спідниця та обтислим топом продемонструвала витонченість фігури і спокусливі форми. Також Різатдінова доповнила образ чорними рукавичками, чорними окулярами і розкішними туфельками на шпильках.

"Аксесуаром" для спортсменки послужив чорний повний сміттєвий пакет, яким Анна замінила сумочку."Друзі, кому не вистачає світських виходів, приєднуйтесь до світової флешмобу #фешнтрешн", - закликала гімнастка своїх фанів, пояснивши таки чином незвичайний показ.

Анна Різатдінова у стильному вбранні влаштувала фотосесію біля смітника (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

У мережі спортсменку обсипали гарячими захопленими відгуками та скупали в компліментах, а вибір фону для зйомки вразив підписників. Деякі навіть жартують, що для повноти образу в нинішніх умовах карантину не вистачає тільки одного - маски.

Чарівна!

Солідно

Nice, особливо фон!

Дуже круто! Підкажіть, будь ласка, фірму штанів?

Чудова!

А маска де?

Класне фото!

Коли пішла викидати сміття а там хлопець який тобі подобається!

Мегастильно!

Фото: скрін коментарів instagram.com/anna_rizatdinova

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Анна Різатдінова показала, як ходить за покупками під час карантину.