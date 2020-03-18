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У масці і шпагаті: Ганна Різатдінова показала, як ходить за покупками під час карантину

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.03.2020 - 14:28
У масці і шпагаті: Ганна Різатдінова показала, як ходить за покупками під час карантину
Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гімнастка поділилася забавним відео з супермаркету

Фіналістка Танців з зірками 2019, олімпійська призерка Ганна Різатдінова встигла в лютому з'їздити у відпустку - вона відпочила на узбережжі Мертвого моря, а заодно і оздоровилася з допомогою місцевих цілющих грязей. Однак з введенням карантину про поїздки довелося забути, так що спортсменка як і всі сидить вдома і виходить лише на прогулянки і в супермаркет за продуктами. При цьому Ганна не втрачає позитиву і поділилася в Instagram забавним відео.

У ролику зірка показала, як вона ходить за покупками - а заодно і підтримує спортивну форму. Для вилазки в магазин Різатдінова вибрала зручні чорні лосини і світшот в білий горох. Крім того, на обличчі в неї захисна медична маска. Гімнастка йде з візком уздовж полиць, вибираючи продукти, і періодично закидає ногу в шпагат, використовуючи для цього візок або стелажі.

"2 день карантину", - підписала відео Ганна.

Відео: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Підписники спортсменки дякують їй за підняття настрою і захоплюються її фізичною формою в коментарях, нагадуючи про правила безпеки.

  • Анна, давайте онлайн марафон по розтяжці
  • Яка ж Ви прекрасна
  • Супер.
  • Хочу добратись до твого рівня
  • Ну ти даєш!
  • Аж настрій підняли, красуня
  • Аня, браво! Клас! При такій фізпідготовки ніякий вірус не страшний!
  • Тепер не тільки руки потрібно мити, але і мабуть ноги
  • Не повторюй Волочкову!
  • Ногу на візок - частенько так роблю
  • Грація і краса
  • Папери мало закинула
  • Схоже на новий челенж :))) Чекаємо на відмітку від Ваших колег по гимнастическому цеху!!! :(
  • На обличчі маска,а ногами на полицю ,аяйяй
  • Красиво А я зі своїм не високим зростом до верхніх полиць підстрибую

У масці і шпагаті: Ганна Різатдінова показала, як ходить за покупками під час карантинуУ масці і шпагаті: Ганна Різатдінова показала, як ходить за покупками під час карантину

Скріншот коментарів (instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, Ганна Різатдінова відверто зізналася, чому не зустрічається зі своїм партнером по Танцях з зірками Олександром Прохоровим.

Чорний лебідь: Ганна Різатдінова показала, як приймає грязьові ванни на Мертвому морі Не до мене: Різатдінова відверто зізналася, чому не зустрічається з Прохоровим
Новини України гимнастикаАнна Ризатдинова
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