У масці і шпагаті: Ганна Різатдінова показала, як ходить за покупками під час карантину

Гімнастка поділилася забавним відео з супермаркету
Фіналістка Танців з зірками 2019, олімпійська призерка Ганна Різатдінова встигла в лютому з'їздити у відпустку - вона відпочила на узбережжі Мертвого моря, а заодно і оздоровилася з допомогою місцевих цілющих грязей. Однак з введенням карантину про поїздки довелося забути, так що спортсменка як і всі сидить вдома і виходить лише на прогулянки і в супермаркет за продуктами. При цьому Ганна не втрачає позитиву і поділилася в Instagram забавним відео.
У ролику зірка показала, як вона ходить за покупками - а заодно і підтримує спортивну форму. Для вилазки в магазин Різатдінова вибрала зручні чорні лосини і світшот в білий горох. Крім того, на обличчі в неї захисна медична маска. Гімнастка йде з візком уздовж полиць, вибираючи продукти, і періодично закидає ногу в шпагат, використовуючи для цього візок або стелажі.
"2 день карантину", - підписала відео Ганна.
Відео: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)
Підписники спортсменки дякують їй за підняття настрою і захоплюються її фізичною формою в коментарях, нагадуючи про правила безпеки.
Скріншот коментарів (instagram.com/anna_rizatdinova)
Нагадаємо, Ганна Різатдінова відверто зізналася, чому не зустрічається зі своїм партнером по Танцях з зірками Олександром Прохоровим.