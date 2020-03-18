У масці і шпагаті: Ганна Різатдінова показала, як ходить за покупками під час карантину

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гімнастка поділилася забавним відео з супермаркету

Фіналістка Танців з зірками 2019, олімпійська призерка Ганна Різатдінова встигла в лютому з'їздити у відпустку - вона відпочила на узбережжі Мертвого моря, а заодно і оздоровилася з допомогою місцевих цілющих грязей. Однак з введенням карантину про поїздки довелося забути, так що спортсменка як і всі сидить вдома і виходить лише на прогулянки і в супермаркет за продуктами. При цьому Ганна не втрачає позитиву і поділилася в Instagram забавним відео.

У ролику зірка показала, як вона ходить за покупками - а заодно і підтримує спортивну форму. Для вилазки в магазин Різатдінова вибрала зручні чорні лосини і світшот в білий горох. Крім того, на обличчі в неї захисна медична маска. Гімнастка йде з візком уздовж полиць, вибираючи продукти, і періодично закидає ногу в шпагат, використовуючи для цього візок або стелажі.

"2 день карантину", - підписала відео Ганна.

Відео: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Підписники спортсменки дякують їй за підняття настрою і захоплюються її фізичною формою в коментарях, нагадуючи про правила безпеки.

Анна, давайте онлайн марафон по розтяжці

Яка ж Ви прекрасна

Супер.

Хочу добратись до твого рівня

Ну ти даєш!

Аж настрій підняли, красуня

Аня, браво! Клас! При такій фізпідготовки ніякий вірус не страшний!

Тепер не тільки руки потрібно мити, але і мабуть ноги

Не повторюй Волочкову!

Ногу на візок - частенько так роблю

Грація і краса

Папери мало закинула

Схоже на новий челенж :))) Чекаємо на відмітку від Ваших колег по гимнастическому цеху!!! :(

На обличчі маска,а ногами на полицю ,аяйяй

Красиво А я зі своїм не високим зростом до верхніх полиць підстрибую

Скріншот коментарів (instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, Ганна Різатдінова відверто зізналася, чому не зустрічається зі своїм партнером по Танцях з зірками Олександром Прохоровим.