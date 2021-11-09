Світлофори не працюють: низку вулиць Одеси скували затори
Фото: в Одесі утворилися затори (dumskaya.net)
В Одесі на деяких вулицях планово відключили електропостачання. Багато світлофорів на вулицях не працюють.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.
Світлофори не працюють
Згідно з правилами руху, водії в таких випадках повинні дотримуватися вимог дорожніх знаків. При ускладненні руху патрульні поліцейські будуть вручну регулювати транспорт на перехрестях.
Пробки в Одесі
Затори утворилися щонайменше на 10 перехрестях вулиць. Де ускладнено рух транспорту:
- перехрестя вулиць Архітекторської та Відважних;
- перехрестя вулиць Люстдорфської дороги та Невського;
- перехрестя проспекту Небесної Сотні і вулиці Академіка Вільямса;
- перехрестя вулиці Академіка Вільямса і "Епіцентру";
- перехрестя вулиць Люстдорфської дороги та Донського;
- перехрестя вулиць Академіка Корольова та Інглеге;
- перехрестя вулиць Балківської та Дальницької;
- перехрестя проспекту Небесної Сотні та вулиці Академіка Глушка;
- перехрестя проспекту Небесної Сотні та ЖК "Райдужного";
- перехрестя проспекту Небесної Сотні та вулиці Левітана.