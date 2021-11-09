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Світлофори не працюють: низку вулиць Одеси скували затори

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Одеса, Вівторок 09 листопада 2021 12:04
Світлофори не працюють: низку вулиць Одеси скували затори Фото: в Одесі утворилися затори (dumskaya.net)
Автор: Анастасія Рокитна

В Одесі на деяких вулицях планово відключили електропостачання. Багато світлофорів на вулицях не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Світлофори не працюють

Згідно з правилами руху, водії в таких випадках повинні дотримуватися вимог дорожніх знаків. При ускладненні руху патрульні поліцейські будуть вручну регулювати транспорт на перехрестях.

Пробки в Одесі

Затори утворилися щонайменше на 10 перехрестях вулиць. Де ускладнено рух транспорту:

  • перехрестя вулиць Архітекторської та Відважних;
  • перехрестя вулиць Люстдорфської дороги та Невського;
  • перехрестя проспекту Небесної Сотні і вулиці Академіка Вільямса;
  • перехрестя вулиці Академіка Вільямса і "Епіцентру";
  • перехрестя вулиць Люстдорфської дороги та Донського;
  • перехрестя вулиць Академіка Корольова та Інглеге;
  • перехрестя вулиць Балківської та Дальницької;
  • перехрестя проспекту Небесної Сотні та вулиці Академіка Глушка;
  • перехрестя проспекту Небесної Сотні та ЖК "Райдужного";
  • перехрестя проспекту Небесної Сотні та вулиці Левітана.
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