Світлична зустрілася з Йованович

Сторони обговорили питання співпраці

Глава ХОГА и Посол США в Украине обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между Харьковским регионом и Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщает официальный сайт Харьковской областной государственной администрации.

Встреча Юлии Светличной и Мари Йованович стала второй за чуть более чем неделю. Стороны обговорили варианты расширения сотрудничества в экономической и бизнес- сферах, культуре и образовании, а также – дальнейшую реализацию совместных проектов.

Внимание также уделили вопросам безопасности иобеспечению законности в ходе проходящей в Украине избирательной кампании.

«Есть полное взаимопонимание относительно направлений сотрудничества, действий по развитию Харьковской области, а также обеспечению прозрачности предстоящих выборов», – подвела итоги встречи глава ХОГА.