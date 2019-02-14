Світлична зустрілася з послом США в Україні

Світлична відзначила позитивну динаміку у співпраці Харківської області і США

Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная и чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки Мари Йованович обсудили реализацию совместных проектов и дальнейшие перспективы сотрудничества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ХОГА.

Как сообщается, Светличная отметила положительную динамику в сотрудничестве Харьковской области и США, которая наблюдается в последние годы. В частности, за прошлый год внешнеторговый оборот Харьковской области с США вырос более чем на 14%, в том числе на 23% выросли экспортные поставки харьковских предприятий в эту страну.

"США уделяют большое внимание Харьковской области, востоку Украины и проектам, которые мы реализуем. Мне очень приятно, что наше сотрудничество только укрепляется и расширяется", - сказала руководитель области.

Она напомнила, что именно при поддержке США в области создан Региональный центр административных и социальных услуг, который демонстрирует высокую эффективность и пользуется большим спросом у жителей региона. Также у области есть Меморандум о взаимопонимании с посольством США, подписанный в 2016 году, и план совместных действий, направленных на борьбу с коррупцией.

Чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки отметила, что "между США и Харьковской областью есть замечательное партнерство".

"Существует немало инвестиционных и бизнес-партнерств между США и Харьковом, и это очень важно, - отметила Мари Йованович. - Мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества".

Она также подчеркнула значимость расширения сотрудничества в культурной сфере.

"В прошлом году у нас была такая культурная инициатива, когда мы привезли бродвейский мюзикл в Харьков. И ваши талантливые местные актеры участвовали, пели и играли в этом мюзикле. И, конечно, мы будем продолжать такое культурное сотрудничество", - сказала Йованович.

Глава ХОГА, в свою очередь, пригласила Мари Йованович при случае посетить реконструированную Харьковскую филармонию, в которой 14 февраля состоится 1-й концерт.

"Здание филармонии просто необыкновенное", - поделилась впечатлениями посол США.

Стороны договорились о дальнейшем углублении сотрудничества, в частности, в экономической и культурной сферах. Также в ходе встречи обсудили вопросы соблюдения закона во время избирательной кампании на территории области. Юлия Светличная заверила Йованович в том, что со стороны руководства области делается все необходимое для обеспечения честного и прозрачного избирательного процесса и для того, чтобы все кандидаты имели равные возможности и равные условия.

"С госпожой послом мы поддерживаем общий тезис и считаем, что во время как президентской, так и парламентской предвыборных кампаний нужно полностью выполнять законодательство и использовать международные практики. Я уверена, что наш сегодняшний разговор придаст нам уверенности и объединит в совместных усилиях", - подытожила глава ХОГА.