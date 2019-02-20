Світлична зустрілася з послом Республіки Корея

Між Харківською областю і Республікою Корея встановилися хороші і дружні стосунки

По приглашению чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в Украине глава ХОГА Юлия Светличная посетила торжественный прием по случаю установления дипломатических отношений между Украиной и Кореей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Во время мероприятия Светличная отметила, что между Харьковской областью и Республикой Корея установились хорошие и дружеские отношения и сотрудничество только расширяется: как в экономической и бизнес-сферах, так и в направлении культурных отношений и развития образования и науки.

"Республика Корея является важным и перспективным рынком для харьковских предприятий. Сейчас имеем плюс 35% в торговых отношениях и будем продолжать активное сотрудничество", - сказала глава ХОГА.

Она поздравила господина Ли Янг-Гу с 27-летием установления дипломатических отношений между Украиной и Республикой Корея. Также стороны в неформальной обстановке обозначили дальнейшие направления сотрудничества и проекты, которые будут реализовывать совместно.

"Договорились в ближайшее время обсудить конкретные проекты в машиностроении, сельском хозяйстве, электронике и ІТ-сфере", - сообщила руководитель области.