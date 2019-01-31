Світлична очолила рейтинг голів ОДА

На другому місці - голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко

Руководитель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная заняла первое место в рейтинге глав областных администраций, составленном Международным центром перспективных исследований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Апостроф".

В рейтинге проанализировано, кто из глав ОГА лучше выполнял свои обязанности за 9 месяцев 2018 года.

Самый большой бал за свою работу получила Юлия Светличная. На втором месте - глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. В первую пятерку также входят глава Сумской ОГА Николай Клочко, Запорожской ОГА - Константин Брыль и Полтавской ОГА Валерий Головко.

Как сообщается, для анализа были взяты главы ОГА, которые находятся на должности не менее полугода, которых на сегодняшний день - 17.

Последнее место в рейтинге глав ОГА - у руководителя Ивано-Франковской области Олега Гончарука. Среди аутсайдеров так же Александр Савченко (Волынская ОГА) и Геннадий Москаль (Закарпатская ОГА).

Как сообщают эксперты, основу методологии рейтинга составляют три базовых компонента: выполнение и отчеты о реализации Стратегии развития регионов; выполнение областного бюджета; коммуникационная политика и медиа-активность.

Максимальный балл за каждую составляющую рейтинга - 10 баллов. В случае отсутствия на сайте информации о выполнении программы - 0 баллов. Средний балл трех компонентов анализа является баллом, который определяет место руководителя ОГА в рейтинге.