Світлична: ми бачимо розвиток промисловості в Харківській області

Стан розвитку промисловості Харківської області у 2018 році і плани на 2019-й стали головними питаннями, які розглянули в ході засідання колегії ХОДА 21 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА.

Під час засідання колегії голова ХОДА Юлія Світлична відзначила позитивну динаміку, яку демонструє промисловість регіону в останні роки.

"За 3 роки промисловість зросла на 15%. Ми збільшили кількість робочих місць на підприємствах. За останніми статистичними даними кількість працівників збільшилася на 8 тисяч. Ми з вами бачимо розвиток промисловості і можливість завантаження тих державних підприємств, у яких в попередні три-чотири роки не було портфеля замовлень", - підкреслила Світлична.

Вона зазначила, що налагоджена тісна співпраця керівництва області та промислових підприємств. Також регіон будує власну інфраструктуру міжнародних відносин з метою залучення інвестицій та пошуку нових партнерів для харківської промисловості.

"Вимога облдержадміністрації до менеджменту підприємств - це підвищення соціальних гарантій і зарплат. З нашого боку - повна підтримка ініціатив керівництва заводів та підтримка співпраці з центральними органами влади", - сказала Світлична.

Про ключові показники розвитку галузі в 2018 році під час колегії доповів перший заступник голови ХОДА Марк Беккер. Він зазначив, що за підсумками 2018 року індекс промислової продукції регіону становив 102,9% (по Україні - 101,6%). Збільшили обсяги виробництва такі галузі: машинобудування (індекс склав 108,6%), хімічна промисловість (майже 120%); оброблення деревини; постачання електроенергії і газу; добувна промисловість і розроблення кар'єрів; виробництво фармацевтичних продуктів та препаратів.

"За 2018-й реалізовано промислової продукції на 190,5 млрд грн. Частка області у загальнодержавному обсязі реалізованої продукції країни становить 7,6%, що відповідає 4 місцю серед регіонів України. На підприємства Харківщини припадає майже 13% обсягу реалізованої продукції машинобудування України, що відповідає 2 місцю серед областей України", - навів дані Беккер.

Серед факторів, що дали поштовх розвитку промисловості регіону, перший заступник голови ХОДА зазначив процес створення підприємствами галузевих кластерів та розвиток імпортозаміщення.

"Завдяки підписаному меморандуму між Харківською обласною державною адміністрацією та Державним концерном "Укроборонпром" щодо розширення співпраці з підприємствами Харківської області понад 130 суміжних промислових підприємств області залучені до виконання програми імпортозаміщення в оборонній сфері, - навів приклад Марк Беккер. - Проведено імпортозаміщення понад 50 тисяч найменувань продукції. Результатом такої співпраці є укладені контракти на поставку понад 200 найменувань продукції для створення сучасних зразків озброєння та військової техніки. Не менш важливим є участь наших підприємств у програмі імпортозаміщення в енергетичній сфері. Наприклад, "Турбоатом" освоїв виробництво титанових робочих лопаток турбін, які раніше імпортувалися з Російської Федерації".

Перший заступник голови ХОДА також повідомив, що у сфері промисловості області відзначається зростання рівня соціальних стандартів.

"Збільшення середньої заробітної плати у промисловості порівняно з 2017 роком склало 23,3%, а на провідних підприємствах заробітна плата збільшилася на 30 - 40%", - повідомив Беккер.

Серед завдань розвитку промисловості на 2019-й рік відзначили постійне нарощування обсягів виробництва, подальшу роботу з диверсифікації ринків збуту, погашення заборгованості по виплаті зарплат, впровадження інновацій та економію енергоресурсів.

"В 2019 році ми очікуємо подальше зростання промислового виробництва не менш ніж на 3%. Наявний рівень завантаженості підприємств дозволяє прогнозувати на 2019 рік зростання середньої заробітної плати не менш ніж на 15%", - зазначив перший заступник голови ХОДА.

При розгляді питання розвитку промисловості також заслухали генерального директора ХДАПП Сергія Задорожного та першого заступника генерального директора АТ "Турбоатом" Олексія Черкаського, які доповіли про ситуацію на підприємствах та плани їх роботи.