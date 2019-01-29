Світлична бере участь у засіданні Бюро Конгресу регіональної влади Ради Європи

Захід проходить 29 січня в Парижі

На заседании Бюро Конгресса региональных властей Совета Европы участники говорили об Украине и о прозрачности политических процессов на выборах. Об этом заявила глава ОГА Юлия Светличная, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу.

"В Париже на заседании Бюро Конгресса региональных властей Совета Европы говорим об Украине, о прозрачности политических процессов на выборах, о сотрудничестве с европейскими партнерами, о совместных проектах и программах, - сообщила глава ХОГА. – У нас есть полная поддержка".

Напомним, 6 ноября 2018 года Юлию Светличную второй раз избрали вице-президентом Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Впервые эту должность руководитель Харьковской области заняла в октябре 2016-го.

Она также вошла в состав Бюро Конгресса, в котором представлены члены Палаты местных властей и Палаты регионов, и в Мониторинговый комитет.