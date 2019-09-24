Світлична та Стефанчук відкрили Харківський міжнародний юридичний форум

У Харкові 24 вересня відкрився III міжнародний юридичний форум, в якому беруть участь фахівці з 30 країн світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Харківської ОДА.

Гостями і учасниками форуму, який відкрила голова ХОДА Юлія Світлична, стали перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук, голова Конституційного суду України Олександр Тупицький і почесні гості з різних країн світу.

Вітаючи учасників форуму в Харківській області, Світлична зазначила: "Дуже важливо, що саме ваші дискусії, ваші професійні думки і пропозиції можуть стати основою для того, щоб зміцнювати нашу державу. В ці часи формується молода країна, вона стає сильнішою, набуває ваги і важливо, щоб кожен крок і кожна реформа не обходилися без професійного юридичного висновку".

Керівник області зазначила, що в цьому році в Харкові зібралися юристи з 30 країн світу.

"Ми надзвичайно пишаємося таким високим рівнем представництва і сподіваємося, що ті рішення, які вироблять учасники форуму, які обов'язково будуть включені до порядку денного нашої держави", – сказала голова ХОДА.

Стефанчук назвав дуже важливою свою участь в III Харківському міжнародному юридичному форумі.

"Саме тут ми можемо отримати квінтесенцію всіх кращих і самих передових думок в сфері юриспруденції, щоб надалі напрацьовувати ті механізми, які ляжуть в основу законів нашої держави, – сказав Стефанчук. – Сподіваюся, що все, що буде напрацьовано на цій конференції, ми обов'язково використовуємо і будемо залучати членів цього форуму, учених Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого та інших правових шкіл України для того, щоб ті реформи, які проводяться в Україні, мали серйозну юридичну базу".

Перший заступник голови Верховної ради повідомив, що особливу увагу в ході форуму буде приділяти питань ІТ-права і новітніх тенденцій у сфері конституціоналізму.

"Ми хочемо поспілкуватися з людьми і сказати, що президент України Володимир Зеленський і Верховна рада абсолютно відкриті для тих, хто бажає долучитися до розвитку України. Це основний меседж, який ми хочемо послати: нам цікаві люди, які хочуть міняти Україну", – підкреслив Стефанчук.

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький зазначив, що зараз його першочерговим завданням є розгляд у визначені строки подань щодо висновків щодо змін до Конституції України.

"Це першочергове завдання – щоб країна працювала вже в новому форматі", – сказав Тупицький.

Він також назвав символічним для себе той факт, що перша його участь у посади голови КСУ у міжнародному форумі проходить саме в стінах харківського вишу, який він закінчив.

Президент Академії правових наук України, ректор НЮУ ім. Ярослава Мудрого Василь Тацій зазначив, що зараз Харківський міжнародний юридичний форум є першим і єдиним подібним заходом для юристів в Україні. В цьому році форум збере близько 3000 учасників.

Панельні дискусії форуму будуть присвячені таким темам: "Оновлення цивільного законодавства України: на шляху до європеїзації приватного права"; "Європейська інтеграція крізь призму конституційного права"; "Бізнес і права людини: основні виклики для нових демократій"; "Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного реагування"; "Майбутнє цифрових активів: фінансово-правовий погляд".