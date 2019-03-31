Світлична проголосувала в Харкові

Голова Харківської ОДА Юлія Світлична проголосувала на виборах 2019 за "сильну країну, за безпеку і за політику, яка підтримує мешканців Харківської області". Про це повідомляє офіційний сайт ХОДА.

"Я проголосувала сьогодні за сильну країну. За безпеку. І за політику, яка буде підтримувати харків'ян та жителів нашої області", - сказала Світлична після голосування.

Керівник області зазначила, що остаточні дані по явці виборців в області розраховують отримати до 20 годин, і повідомила, що в даний час суттєвих порушень виборчого законодавства в області не зафіксовано.

"Сподіваємося, що явка сьогодні буде висока. На цей час вона трохи вища, ніж на минулих виборах. Для забезпечення виборчого процесу було зроблено все необхідне. Правопорядок та охорону ділянок здійснюють близько 10 тисяч правоохоронців", – повідомила голова ХОДА Юлія Світлична, проголосувавши на своїй виборчій дільниці.

31 березня віддати свій голос за нового президента України можуть близько 2 млн 110 тисяч жителів Харківської області. В області сформовані 14 окружних та 1681 територіальна виборча дільниця.