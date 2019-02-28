Світлична та Патроне обговорили майбутні спільні проекти в Харківській області

Світлична та Патроне зустрілися в Харкові

Харьковская ОГА представила ЕБРР строительство крупнейшего в Восточной Украине онкологического комплекса и предложила для совместной реализации два проекта: по созданию Регионального фонда повышения энергоэффективности в регионе и создание Восточно-украинского фонда поддержки предпринимательства. Об этом шла речь на встрече главы Харьковской области Юлии Светличной с управляющим Директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ХОГА.

Как отмечают в ОГА, на встрече также обсудили проекты, которые уже реализуются в области при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

«Мы предложили два проекта: по созданию Регионального фонда повышения энергоэффективности в регионе и создание Восточно-украинского фонда поддержки предпринимательства. А также презентовали строительство крупнейшего в Восточной Украине онкологического комплекса. Мы предложили ЕБРР приобщиться к реализации этого проекта по поставке нового современного оборудования в новостройки. Надеемся, что этот проект также найдет отклик в очень важной европейской институции», – отметила Светличная.

Стороны обсудили направления помощи, предоставляемой харьковским офисом ЕБРР развития малого и среднего предпринимательства Харьковской области, а также совместные проекты, которые уже реализуются – в частности, обновление подвижного состава электротранспорта в городе Харькове и строительство новых станций метрополитена.

«Для меня большое удовольствие быть на Харьковщине. Поскольку я недавно занял эту должность, то хотел совершить путешествие в Харьков быстрее. Для ЕБРР Харьковщина – очень важный регион. У нас здесь есть постоянно работающее представительство. Такие представительства является всего в четырех регионах Украины, – ответил Маттео Патроне. – Впечатляют цифры по поводу вашего развития, учитывая те условия, в которых находится регион. И мы хотим с вами сотрудничать, быть частью вашего развития».

Управляющий Директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа заинтересовался предложенными проектами и предложил возможные пути сотрудничества для воплощения их в жизнь. Также представители делегации Европейского банка реконструкции и развития обозначили дополнительные направления для возможного сотрудничества – в частности, в области строительства и ремонта дорог и экологической сфере.

«У нас есть очень много направлений, по которым мы хотели бы сотрудничать с Харьковским регионом. Они как государственные, так и из частного сектора. Если мы говорим о государственном секторе, то мы можем развивать сотрудничество и в области медицины, в области развития дорог, в области создания условий для малого и среднего бизнеса, где мы уже сотрудничаем с Харьковским регионом», – прокомментировал по итогам встречи Патроне.

В завершение разговора Юлия Светличная пригласила Управляющего Директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа принять участие в Международном экономическом форуме, который традиционно состоится в Харьковской области в сентябре.