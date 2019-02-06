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Світлична озвучила дату відкриття Харківської філармонії


Філармонія розпочне роботу після масштабної реконструкції вже 14 лютого

Харьковская областная филармония начнет работу после масштабной реконструкции уже 14 февраля. Об этом сообщила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

Светличная анонсировала, что филармония откроется большим концертом.

"Что обещали - сделали. Филармония готова. Харьков давно этого ждал, и даже иногда не верил. Но мы всегда держим слово! Завершаем последние строительные вопросы и музыкальные репетиции, и уже 14 февраля во современном концертном зале на 777 мест зазвучит музыка", - написала Светличная.

Реконструкция уникального комплекса Харьковской филармонии стала одним из самых масштабных проектов в культурной сфере страны.

Финансирование на ведение строительных работ на этом культурно-историческом объекте выделено и из областного, и из государственного бюджетов.

В рамках реконструкции был построен новый органный зал, который соответствует высоким мировым требованиям.

Как известно, Харьковская филармония основана в 1929 году, является одной из старейших концертных организаций Украины. В здании филармонии – памятнике архитектуры, выдающемся культурном центре города – выступали Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин и многие другие выдающиеся деятели искусства.

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