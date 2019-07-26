Світлична: Харківська область у лідерах зі створення дитбудинків сімейного типу

Створенням умов для того, щоб діти-сироти в Харківській області виховувалися у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях займається керівництво області та особисто голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на харківські ЗМІ.

Протягом 2018 року в області за сприяння Світличної для повнолітніх, які мають статус дітей-сиріт і не мають власного даху над головою, було придбано 26 квартир.

"Ми активно розвивали ідею впровадження сімейних форм виховання – дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей", - говорить начальник Служби у справах дітей ХОДА Ольга Шевченко.

Нині в області функціонують понад 400 родин, які допомагають державі вирішувати питання виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

"Цієї тематики та реалізації права на вільний вибір форми виховання приділяється дуже велика увага з боку керівництва облдержадміністрації. В результаті проведеної роботи ми третій рік поспіль займаємо перше місце за питомою вагою таких дітей, забезпечених сімейними формами виховання. За даними Мінрегіону, за цей рік 99,5% проблемних дітей в області виховуються з використанням сімейних форм", - додала Шевченко.

Сім будинків в 2018 році купили в Харківській області для сімей, які хотіли взяти на виховання велику кількість дітей, але не мали відповідних житлових умов.

Це дало можливість створити дитячі будинки сімейного типу в Близнюківському, Вовчанському, Зміївському, Коломацькому, Краснокутському, Нововодолазькому, Сахновщинському районах. В цілому в них влаштовані 50 дітей. Ще два будинки були придбані в 2017 році для дитячих будинків сімейного типу в Красноградському та Зміївському районах.

Як повідомили в ОДА, забезпечення житлом дітей-сиріт – пріоритетна програма для обласної влади. У нинішньому році планується придбати ще стільки ж житлових об'єктів для таких потреб.

В даний час на обліку в службі у справах дітей Харківської області знаходяться 4300 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Лише близько 160 дітей виховуються в спеціалізованих інтернатах. У рамках реформи з деінституалізації до 2026 року в Україні всі інтернати будуть повністю розформовані.