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Без світла в Україні залишаються 650 тисяч споживачів

Фото: без світла в Україні залишаються 650 тисяч споживачів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 16 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 848 населених пунктів, загалом близько 654 тисяч споживачів. Без газопостачання залишаються понад 272 тисячі абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Зокрема, без світла залишаються в Донецькій області - понад 274 тисяч споживачів, Харківській - 99 тисяч, Київській - 94 тисяча, Луганській - 92,5 тисяч споживачів.

За минулу добу відновлено електропостачання близько 82 тисячам споживачів.

Зокрема, у Київській області - 62,1 тисячам споживачів, Харківській - 6 тисячам, Донецькій - 4,8 тисячам, Луганській - 4 тисячам, Херсонській - 2,6 тисячам, Миколаївській - 1,5 тисячам, Запорізькій - 700 споживачам, Чернігівській - 200 споживачам.

Газопостачання відновлено 6,7 тисячам абонентів.

Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Житомирській, Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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