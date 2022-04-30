Звірили годинники. Залужний обговорив поставки зброї з представником Пентагону

Під час розмови, сторони "звіряли годинники" щодо поставок озброєння, боєприпасів та техніки для України.

"Формування переліку потреб, система логістики, підготовка особового складу та використання наданих зразків зброї знаходяться під постійним суворим контролем", - написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ подякував партнерам за допомогу, завдяки якій, Україна продовжує боротися за свою свободу.

"Ми також обговорили з моїм американським колегою перспективну модель Збройних Сил України. Вочевидь, ми змушені відмовлятися від радянської зброї та техніки і переходити на НАТівські зразки. І чим раніше розпочнемо цей процес, тим швидше завершимо", - додав Залужний.

Генерал Міллі був проінформований щодо ситуації на Донбасі, зокрема на Ізюмському та Сєвєродонецькому напрямках, де Росія сьогодні зосереджує максимальні зусилля й боєздатні угруповання.