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В Сватовом взорвался склад с боекомплектом оккупантов, - СтратКом ВСУ

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Вторник 03 января 2023 00:47
В Сватовом взорвался склад с боекомплектом оккупантов, - СтратКом ВСУ Фото: В Сватовом взорвался склад с боекомплектом оккупантов (pixabay.com)
Автор: Олег Васкив

Во временно оккупированном Сватово Луганской области взорвался склад с боекомплектом российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Департамента стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Наши защитники почти две недели наблюдали и фиксировали количество заезжавших на базу УРАЛов врага.

"В течение этого времени россияне и местные коллаборанты тихонько завозили туда БК", - отметили в Страткоме ВСУ.

Напомним, 2 января во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы.

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