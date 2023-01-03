В Сватовом взорвался склад с боекомплектом оккупантов, - СтратКом ВСУ

Во временно оккупированном Сватово Луганской области взорвался склад с боекомплектом российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Департамента стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Наши защитники почти две недели наблюдали и фиксировали количество заезжавших на базу УРАЛов врага.

"В течение этого времени россияне и местные коллаборанты тихонько завозили туда БК", - отметили в Страткоме ВСУ.