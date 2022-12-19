У них "свадьба в Малиновке". Ким отреагировал на слухи о выходе россиян из Каховки

Сегодня, 19 декабря, глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал информацию о выходе российских военных из Каховки и Новой Каховки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Преступности.НЕТ"

"У них там "свадьба в Малиновке". Они сами не могут разобраться, кто куда едет и куда перемещается", - сказал глава Николаевской ОВА.

Он пояснил, что не может подтвердить, что войска РФ собираются выходить из Херсонской области, добавив, что у них "все очень хаотично", военные маневрируют и перемещаются.

"Если какое-то подразделение оттуда вышло, я думаю, они его не покинули, они меняют дислокацию", - подчеркнул Ким.

По его словам, к подобным действиям россиян побуждают постоянные атаки Вооруженных сил Украины по местам постоянной дислокации военных РФ.