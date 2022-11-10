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"Существенная разница". Зеленский заявил, что потери РФ в 10 раз превышают украинские

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия несет большие потери на войне против Украины. Они в 10 раз превышают потери украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью CNN.

Глава государства прокомментировал заявление Пентагона о том, что Россия потеряла половину своих танков в войне против Украины. Он считает, что такие оценки являются близкими к реальности.

"Я думаю, что это более-менее соответствует действительности - хотя, откровенно говоря, полной реальности, особенно по личному составу, никто не знает", - заявил Зеленский.

При этом президент отметил, что Россия понесла в 10 раз больше потерь, чем Украина. Он подчеркнул, что не может назвать точные цифры, но есть "очень существенная разница".

Также Зеленский добавил, что командование РФ не жалеет солдат и использует их как "пушечное мясо". Поэтому российские потери намного больше.

"Всякий раз, когда мы просим у наших партнеров артиллерию или бронетехнику, речь идет не просто о вооружении, а в первую очередь о защите наших военных", - сказав гарант.

Зеленский подчеркнул, что артиллерия, предоставленная США и Европой, смогла помочь "сломать" российское военное наступление.

"Мы их остановили, мы деоккупировали большую часть нашей территории. И этому действительно помогла артиллерия и новые технологии",- добавил Зеленский.

Напомним, вчера заместитель министра обороны США по политике Колин Каль заявил, что Россия потеряла в Украине половину своих танков и использовала большую часть высокоточного оружия.

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