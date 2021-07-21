RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

За добу в Україні потонули 20 людей, серед них діти

Автор: РБК-Україна

За минулу добу вода забрала життя 20 українців. Серед загиблих - двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання в не обладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані та самостійне відвідування водойм дітьми.

Зокрема, 20 липня близько 17 години Кривому Розі на річці Саксагань, місцевими мешканцями виявлено, вилучено з води та передано на судмедекспертизу тіло потонулої дівчинки 2014 року народження.

На Чернігівщині 20 липня о 05:50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що рибалкою у річці Десна біля села Авдіївка Куликівської територіальної громади Чернігівського району виявлено та піднято на поверхню тіло дівчинки 2011 року народження, яка потонула 18 липня.

Загалом з початку року на водоймах країни загинуло 836 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС