За добу в Україні зробили ще 16 815 щеплень

Протягом минулої доби в Україні зробили 16 815 щеплень від коронавірусу. Одну дозу отримали 9 785 людей, повністю імунізовані - 7 030 людей.

Про це повідомили у прес-центрі МОЗ.

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 008 859 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 008 857 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 123 964 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 132 821 щеплення. Станом на 29 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 599 777 людей.