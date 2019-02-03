За добу пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 32 тис. осіб

Ілюстративне фото (police.dn.ua)

Всі КПВВ вздовж лінії зіткнення відкрились за графіком та працюють у штатному режимі

Протягом минулої доби, 2 лютого 2019 року, контрольні пункти пропуску на Донбасі перетнули 32,7 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

У відомстві відзначили, що всі пункти пропуску вздовж лінії зіткнення на Донбасі відкрили відповідно до зимового графіку та працюють у штатному режимі. Загалом за минулу добу прослідувало 32,7 тисячі осіб та 4 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" – 7260 осіб та 945 транспортних засобів;

"Мар’їнка" – 6820 осіб та 1145 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" – 5910 осіб та 1130 транспортних засобів;

"Гнутове" – 3160 осіб та 745 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" – 9620 осіб.

Також зазначається, що сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/40; "Мар’їнка" – 50/40; "Новотроїцьке" – 50/25; "Гнутове" – 15/10.

Нагадаємо, що протягом тижня прикордонники відмовили у пропуску через лінію зіткнення на Донбасі 115 особам. Відмови стосувалися неточності в документах або відсутності необхідного переліку документів.