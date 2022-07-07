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За добу енергетики повернули світло 37 тисячам жителів Донецької області, - ДТЕК

Фото: за добу енергетики повернули світло 37 тисячам жителів Донеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Ремонтні бригади ДТЕК завдяки зусиллям Збройних сил України повернули світло ще в 37 населених пунктів Донеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сайт компанії.

"За 6 липня ремонтні бригади ДТЕК у Донецькій області повернули світло 37 тисячам родин у Краматорському, Покровському та Бахмутському районах, котрі щоденно страждають через обстріли. Найбільше відновлень у Костянтинівській громаді - понад 26 тисяч родин. Крім того, понад тиждень майже щоденно з дозволу військових енергетики знову і знову лагодять мережі в Торецькій громаді. За вчора вчергове відновлене живлення понад 6 тисяч домівок жителів цієї прифронтової громади, що постійно страждають від обстрілів", - повідомили в ДТЕК.

Наразі без світла - 323 населених пункти Донецької області. Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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ДТЕКДонецька область