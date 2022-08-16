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За добу енергетики повернули світло для 12 тисяч осель у Донецькій області, - ДТЕК

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Вівторок 16 серпня 2022 13:42
За добу енергетики повернули світло для 12 тисяч осель у Донецькій області, - ДТЕК Фото: за добу енергетики повернули світло для 12 тисяч осель у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики ДТЕК спільно з ЗСУ відновили електропостачання для 12 тисяч родин в 18 населених пунктах на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Понад 6 тисяч родин вдалося заживити у Торецькій громаді, що постійно обстрілюється. Тут відновлення вдається виконувати практично щоденно, так само щоденно мережі руйнуються внаслідок бойових дій. Та ще понад 2 тисячі - у Бахмутській громаді, де обстріли також не вщухають. Бахмутський напрямок, за словами очільника області Павла Кириленка є одним із найважчих. Однак енергетики із дозволу військових змогли там виконати ряд відновлювальних робіт", - повідомили в компанії.

Без світла поки що залишаються 106 населених пунктів, де енергетики не мають змоги працювати та немає дозволу на проведення робіт від військових. Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський.

Вночі через обстріли без світла залишились мешканці Нікопольського району. Зокрема були пошкоджені високовольтні лінії, від яких залежить електроживлення цілих населених пунктів.

"Аварійні бригади ДТЕК Дніпровські електромережі оперативно провели роботу з їх відновлення щойно отримали дозвіл на виконання ремонтів від військових. За добу енергетикам вдалося відновити електропостачання у 17 населених пунктах Дніпропетровщини, повернувши світло у 3 355 осель жителів, що були знеструмлені через бойові дії", - повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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ДТЕК Донецька область
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