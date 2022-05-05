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За добу енергетики ДТЕК повернули світло 33 тисячам родин

Фото: за добу енергетики ДТЕК повернули світло 33 тисячам родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики повернули світло понад 33 тисячам родин у 33 населених пунктах Київської, Дніпропетровської та Донецької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"На Київщині світло повернули для 1 016 родин. 5 травня енергетики ДТЕК продовжують виконувати роботи з повернення світла у 14 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів, в тому числі за заявками споживачів, що повернулися у свої будинки на звільнених територіях", - зазначають в ДТЕК.

Продовжуються роботи у Гостомелі, Ірпіні, Бучі, Романівці, Дмитрівці, Мірчі, Загальцях. Електромонтери ДТЕК повністю відновили електропостачання села Нівецьке у Вишгородському районі. Частково заживили село Жерева. У Бучанському районі підключили всіх споживачів у Ворзелі, Луб’янці, Торф’яному, Почепині
У Донецькій області бойові дії тривають, через що регулярно пошкоджується енергообладнання. За добу вдалося повернути світло понад 31 тисячі родин в Авдіївському, Бахмутському, Краматорському районах.

"Найбільш складні напрямки, за повідомленням енергетиків - Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", - підкреслили у ДТЕК.

Артилерійські обстріли продовжуються також у Дніпропетровській області. Через це були пошкоджені мережі Криворізького району, котрий межує з Херсонською областю. За 4 квітня енергетики повернули світло всім у 570 будинків у 11 населених пунктах, що лишилися без світла через обстріл.

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